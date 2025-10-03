Xã hội

Động đất 3,6 độ richter tại Măng Ri, Quảng Ngãi

SGGPO

Ngày 3-10, một trận động đất mạnh 3,6 độ richter đã xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), lúc 10 giờ 53 phút 45 giây, ngày 3-10, một trận động đất 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,867 độ vĩ Bắc - 108,126 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

dong dat dat 1.png
Vị trí chấn tiêu trận động đất tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào ngày 2-10, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra trận động đất vào lúc 01 giờ 31 phút 27 giây, trận động đất mạnh 2,5 độ richter.

NGUYỄN TRANG

