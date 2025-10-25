Đồng Tháp, Vĩnh Long: Triều cường kết hợp lũ gây sạt lở 155 điểm, thiệt hại 2.900ha cây trồng

Ngày 25-10, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 155 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 19km, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Sạt lở bờ sông Tiền, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp

Theo Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp Lê Chí Thiện, thống kê đến gần cuối tháng 10, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 155 điểm sạt lở, trong đó có 15 điểm trên sông Tiền và 140 điểm ở các tuyến sông, kênh nội đồng. Sạt lở làm sập 18 căn nhà, ảnh hưởng 25 căn khác, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Cùng với đó, đợt lũ kết hợp triều cường và mưa lớn từ ngày 8 đến 16-10 đã gây ngập nhiều khu vực ở phường Sa Đéc, phường Cao Lãnh và các địa phương lân cận, làm ngập 17 căn nhà, 5 phòng học, thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng.

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã khẩn trương khắc phục, gia cố tạm các điểm xung yếu bằng bao tro, tấn mũ, thuê phương tiện cơ giới để bảo vệ khu dân cư.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp gia cố tạm đê bao bằng cừ tràm

*Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng cho biết, kỳ triều cường từ ngày 7 đến 24-10 đã gây ngập trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Theo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, có 15 xã, phường bị thiệt hại, với hơn 2.900ha cây trồng, hoa màu bị ngập; 2,57ha ao nuôi thủy sản bị tràn, nhiều tuyến bờ bao, công trình thủy lợi bị sạt lở và tràn nước. Ngoài ra, thủy triều dâng cao làm lở đê cồn Thành Long (xã Quới Thiện) với chiều dài 15m, gây ngập 15ha, thiệt hại vườn cây ăn trái của 6 hộ dân, ước tính 75 triệu đồng.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể cùng nhân dân gia cố đê bao, khắc phục các vị trí sạt lở, xử lý kịp thời các điểm tràn.

Khắc phục đoạn đê sạt lở tại cồn Thanh Long (xã Quới Thiện). Ảnh: TÍN HUY

Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp các địa phương khảo sát, tổng hợp thiệt hại, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục. Đồng thời, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vận hành hệ thống cống, trạm bơm tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất.

Về lâu dài, tỉnh chỉ đạo rà soát, nâng cấp hệ thống đê bao, bờ bao, công trình điều tiết xuống cấp; lồng ghép kế hoạch duy tu, sửa chữa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tới. Cùng với đó, Vĩnh Long sẽ triển khai các dự án tái định cư vùng thiên tai, với hơn 1.000 hộ dân cần bố trí chỗ ở an toàn, tổng kinh phí hơn 302 tỷ đồng, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất trong thời gian tới.

NGỌC PHÚC - TÍN HUY