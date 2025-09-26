Chính trị

Đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

SGGPO

Với tầm nhìn mới, khát vọng mới, Đại hội XVI nhiệm kỳ 2025-2030 của tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm của địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã khai mạc trọng thể.

3.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng đại hội

Tới dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; đổi mới tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái; gắn khai thác tài nguyên với chế biến sâu, phục hồi hệ sinh thái, hiện thực hóa mục tiêu “từ nâu sang xanh”.

4.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược: hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính và môi trường đầu tư minh bạch. Tiếp tục phát huy lợi thế hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế để đưa Quảng Ninh thành trung tâm logistics và du lịch quốc tế; chú trọng phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh giàu bản sắc, bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương; mở rộng hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Với tầm nhìn mới, khát vọng mới, Đại hội XVI của tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm của địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Dịp này, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 55 đồng chí.

2.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

QUỐC KHÁNH

