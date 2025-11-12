Pháp luật

Dựng chuyện kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (sinh năm 1983, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Trương Thị An về hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC
Theo điều tra, từ năm 2021 đến tháng 10-2023, An nhiều lần vay tiền của nhiều người để kinh doanh nhưng mất khả năng trả nợ.

Từ đó, An bịa chuyện cần vốn mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh kiếm lời, hứa trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà N.T.T.N. (trú cùng địa phương).

Tin tưởng, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2024, bà N. nhiều lần cho An vay với tổng số tiền 10,36 tỷ đồng. Để có tiền cho An vay, bà N. huy động vốn từ hai người quen hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà đem trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Công an xác định tổng số tiền An chiếm đoạt là 10,36 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị An lừa đảo, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng.

