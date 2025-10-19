Gắn phong trào thi đua với an sinh và văn hóa cảng biển

Ngày 19-10, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với chủ đề “Đoàn kết -Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, MTTQ phường Tân Phước cùng các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các đại biểu dự đại hội

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, đại hội đặt mục tiêu đổi mới hoạt động MTTQ Việt Nam phường theo hướng thực chất, hiệu quả và hiện đại; tăng cường tuyên truyền, vận động và ứng dụng công nghệ số.

Hai khâu đột phá trọng tâm là phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kết nối với nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phước tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, Tân Phước đang đứng trước ngưỡng cửa của sự bứt phá. Thách thức của đô thị hóa và an sinh xã hội đang đan xen với cơ hội vàng từ phát triển logistics. Công tác Mặt trận cần tư duy hệ thống và hành động đột phá để đồng hành cùng quá trình chuyển mình này.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chỉ ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, gồm: Kiến tạo cộng đồng thịnh vượng đa dạng dựa trên nền tảng logistics và đô thị thông minh, bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số; Nâng cao chất lượng phong trào gắn với an sinh xã hội toàn diện và văn hóa cảng biển, tạo môi trường sống và làm việc nhân văn, hiện đại cho người lao động.

Song song đó, địa phương phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong các dự án hạ tầng và phát triển đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao 200 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương

Đại hội đã hiệp thương cử 48 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng chí Ngô Thị Hồng Bích được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới.

Chiều cùng ngày, các tổ chức chính trị - xã hội của phường Tân Phước cũng hoàn thành công tác bầu cử nhân sự nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ và đạt sự thống nhất cao.

Tin liên quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM): Xác định mục tiêu, đột phá để xây dựng đô thị văn minh

TRÚC GIANG