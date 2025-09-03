Nhịp cầu nhân ái

"Giọt hồng Xuân Trường - Đà Lạt" thu về 162 đơn vị máu

SGGPO

Ngày 3-9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025.

1111.jpg
1112.jpg
Các tình nguyện viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xuân Trường - Đà Lạt”

Với chủ đề ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xuân Trường - Đà Lạt”, chương trình đã thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu.

d0f78583969b1dc5448a.jpg
Chương trình huy động được 162 đơn vị máu kịp thời cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng công tác cấp cứu

Tại đây, chương trình đã huy động được 162 đơn vị máu tới từ các cán bộ, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân.

Ngay sau đó, toàn bộ số máu đã cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

ĐOÀN KIÊN

