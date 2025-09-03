"Giọt hồng Xuân Trường - Đà Lạt" thu về 162 đơn vị máu

Với chủ đề ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Xuân Trường - Đà Lạt”, chương trình đã thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu.
Tại đây, chương trình đã huy động được 162 đơn vị máu tới từ các cán bộ, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân.
Ngay sau đó, toàn bộ số máu đã cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.