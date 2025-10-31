Gửi tấm lòng từ những chiếc bánh

Mặc dù vừa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thế nhưng người dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn tập trung gói bánh chưng, bánh tét hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.

Clip: Ấm lòng những chiếc bánh chưng, bánh tét hỗ trợ đồng bào bị ngập lụt miền Trung. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Sáng 31-10, tại chùa Kim Phú, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, các tăng ni phật tử cùng hội viên Chi hội phụ nữ thôn Thọ Bắc, xã Thọ Phong, tập trung về đây để gói bánh chưng, bánh tét hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.

Các cụ bà cũng tập trung về chùa để phụ giúp cắt lá chuối, nấu bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lá chuối cũng được phụ nữ trong thôn quyên góp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn 4 tạ nếp, 2 tạ đậu xanh được Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Bắc cùng chùa Kim Phú vận động, quyên góp từ những tấm lòng nhân ái trong vùng. Suốt nhiều ngày qua, trong gian bếp nghi ngút khói, tiếng khuấy nếp, tiếng gói bánh rộn ràng không ngớt.

Mỗi người phụ trách một công việc, khẩn trương hoàn thành những chiếc bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mẻ bánh nào nấu xong, sư cô Tuệ Hạnh, trụ trì chùa Kim Phú, lại tất tả gửi theo các chuyến xe thiện nguyện, trao tận tay lực lượng chức năng để kịp mang đến những vùng đang chìm trong nước lũ.

Cụ bà vừa gói xong những chiếc bánh chưng để gửi về vùng lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG