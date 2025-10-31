Gửi tấm lòng từ những chiếc bánh

Sáng 31-10, tại chùa Kim Phú, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, các tăng ni phật tử cùng hội viên Chi hội phụ nữ thôn Thọ Bắc, xã Thọ Phong, tập trung về đây để gói bánh chưng, bánh tét hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.
Hơn 4 tạ nếp, 2 tạ đậu xanh được Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Bắc cùng chùa Kim Phú vận động, quyên góp từ những tấm lòng nhân ái trong vùng. Suốt nhiều ngày qua, trong gian bếp nghi ngút khói, tiếng khuấy nếp, tiếng gói bánh rộn ràng không ngớt.
Mẻ bánh nào nấu xong, sư cô Tuệ Hạnh, trụ trì chùa Kim Phú, lại tất tả gửi theo các chuyến xe thiện nguyện, trao tận tay lực lượng chức năng để kịp mang đến những vùng đang chìm trong nước lũ.