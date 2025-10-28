Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức phạt vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy” đề xuất tăng mức phạt đối với 139 hành vi vi phạm, trong đó có 82 hành vi vi phạm có mức phạt tăng gấp 2 lần.

Ngày 28-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”. Trình bày dự thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, thời gian qua, dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC được triển khai quyết liệt, nhưng tình hình cháy nổ ở Hà Nội vẫn phức tạp. Từ năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 220.000 cơ sở, xử phạt gần 15.000 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 159 tỷ đồng, nhưng vẫn xảy ra 3.403 vụ cháy, 5 vụ nổ, khiến 146 người chết, 106 người bị thương.

TP Hà Nội đang xây dựng nghị quyết quy định về mức xử phạt vi phạm về PCCC

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, mức xử phạt hiện hành quy định tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Nhiều cơ sở chấp nhận nộp phạt để tiếp tục vi phạm vì lợi nhuận cao hơn mức xử phạt. Do đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất tăng mức phạt đối với 139 hành vi vi phạm, trong đó có 82 hành vi vi phạm có mức phạt gấp 2 lần, 42 hành vi phạt 1,6 lần và 9 hành vi phạt 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Góp ý tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đều nhất trí cần ban hành nghị quyết để cụ thể hóa Luật Thủ đô, tăng tính răn đe. Bởi Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nếu để xảy ra cháy nổ thì hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên việc nâng mức xử phạt là rất cần thiết. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền xử phạt và chia nhóm hành vi vi phạm để bảo đảm tính minh bạch, khả thi khi thực hiện.

MINH KHANG