Kịp thời hướng dẫn người dân thoát nạn trong vụ cháy ở Hà Nội

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt được vụ cháy xảy ra tại số 6, ngách 71, ngõ 175 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ vào tối 22-9.

Đến sáng 23-9, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn. Theo đó, lúc gần 21 giờ ngày 22-9, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ trên.

Nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng với gần 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, đám cháy phát triển mạnh trên tầng 3 ngôi nhà có diện tích gần 40m2, có nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lối lên.

Lực lượng chữa cháy phải sử dụng các thiết bị bảo hộ, bình khí, công cụ hỗ trợ để lên các tầng dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đồng thời hướng dẫn 1 người là chủ nhà thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy đã khiến 1 người bị thương là con trai chủ nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, điều tra.

GIA KHÁNH