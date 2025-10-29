Hạ tầng mong manh đã tạo ra "độ trễ của phát triển, độ sâu của rủi ro xã hội"

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã làm 256 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế trên 61.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng cho biết.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu cuối phiên họp Quốc hội chiều 29-10, Bộ trưởng NN-MT Trần Đức Thắng nhận định, trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, những khó khăn thách thức cũng rất lớn, nhất là biến đổi khí hậu, đã gây ra các hình thái thời tiết dị thường.

“Ngay tại thời điểm này, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang chịu mưa lũ đặc biệt lớn. Lượng mưa trung bình tại khu vực này là từ 1.000mm đến 1.500mm. Riêng thành phố Huế, tổng lượng mưa đến thời điểm báo cáo là 4.076 mm và lượng mưa trong ngày 27-10 là 1.740 mm, mức cao nhất từ trước đến nay. Tình hình này đã gây ra hơn 10 người chết và mất tích cùng với thiệt hại kinh tế rất lớn”, Bộ trưởng cho biết.

Để giải quyết những vấn đề đã được nhận diện, đặc biệt là thách thức từ thiên tai và biến đổi khí hậu, Bộ trưởng nhấn mạnh cần phải có những giải pháp đồng bộ, căn cơ và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Bộ NN-MT đã chủ trì cùng các bộ ngành tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội 4 công việc quan trọng tại kỳ họp này, nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện phát triển, bao gồm cả giải quyết các vấn đề liên quan đến thiên tai và tài nguyên.

Hội trường Diên Hồng chiều 29-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thứ nhất, trình Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Việc sửa đổi tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính và các điều kiện đầu tư kinh doanh; tháo gỡ những điểm nghẽn cần phải xử lý ngay để tạo điều kiện phát triển từ năm 2026.

Thứ hai, sửa đổi bổ sung Luật Địa chất Khoáng sản, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong khai thác, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên khoáng sản của đất nước.

Đặc biệt Bộ trưởng nhấn mạnh, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Việc này, cùng với hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cơ bản trong năm 2025 và toàn bộ trong năm 2026, sẽ giúp đất đai thực sự là một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.

Thứ tư, trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở tích hợp 3 chương trình: chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng tin rằng, nếu những chính sách này được thông qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đã nêu ra, bao gồm cả các vấn đề về môi trường, đất đai, tài nguyên nước và phòng chống thiên tai.

ĐB Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ). Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, nhiều ĐB đã phát biểu, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến phức tạp, cực đoan của thiên tai và biến đổi khí hậu; đề nghị Chính phủ và Quốc hội khẩn trương có giải pháp quyết liệt hơn để ứng phó, bởi thiên tai không còn là hiện tượng bất thường mà đã trở thành thách thức thường trực của quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, tài sản và sự phát triển bền vững của đất nước.

ĐB Tô Ái Vang (Cần Thơ) cảnh báo, biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 6 vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. "Mùa mưa thì bão lũ, mùa nắng thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, đe dọa đến cuộc sống của người dân, đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp", ĐB trăn trở. Cũng là ĐB thành phố Cần Thơ, ĐB Lê Thị Thanh Lam đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình hạ tầng giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng và sớm có phương án bổ sung ngân sách để xử lý.

ĐB Đặng Thị Bảo Trinh (Đà Nẵng). Ảnh: QUANG PHÚC

Tác động tiêu cực của thiên tai, nhất là đối với vùng miền núi và trung du, nơi "hạ tầng kỹ thuật vẫn còn là điểm yếu của nền kinh tế quốc dân" là bình luận của ĐB Đặng Thị Bảo Trinh (Đà Nẵng). ĐB phát biểu: "Cầu cống tạm bợ, nền đường mỏng, hệ thống thoát nước yếu, thiết kế công trình chưa thích ứng địa chất, dòng chảy, sạt trượt và biến đổi khí hậu. Chỉ một trận mưa lớn, giao thông bị chia cắt, hàng hóa ứ đọng, học sinh không thể đến trường, bệnh nhân không thể đến bệnh viện" và cho rằng, sự mong manh của hạ tầng trở thành "độ trễ của phát triển và độ sâu của rủi ro xã hội".

ANH PHƯƠNG