Hai y sỹ vượt 5km đường sạt lở đỡ đẻ cho sản phụ tại nhà

Ngày 29-10, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết hai y sĩ của Trạm Y tế xã Trà Tập vừa kịp thời vượt mưa lũ, đường sạt lở để đỡ đẻ thành công cho một sản phụ tại nhà.

Sáng cùng ngày, y sĩ Hồ Thị Hiếu và Bùi Xuân Bằng (điểm Trạm Y tế Trà Cang, xã Trà Tập) nhận được tin báo sản phụ Hồ Thị Nhi (21 tuổi, nóc Mộ Lang, thôn 5, xã Trà Tập) chuyển dạ, nhưng không thể đến cơ sở y tế do đường bị sạt lở nghiêm trọng, mưa lớn kéo dài.

Ngay lập tức, hai y sĩ mang theo dụng cụ y tế, thuốc men, vượt mưa lũ, đường sá sạt lở vượt quãng đường hơn 5km để tiếp cận nhà sản phụ.

Nhờ xử lý kịp thời, sản phụ Nhi đã sinh con an toàn tại nhà, bé gái chào đời nặng 3,2kg, sức khỏe hai mẹ con hiện ổn định, được chăm sóc tại chỗ.

NGUYỄN CƯỜNG