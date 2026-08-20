Kỳ vọng giải quyết cuộc gọi phá rối Tổng đài cấp cứu 115

Mỗi ngày, Tổng đài của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi nhưng chỉ khoảng 10% cần cấp cứu. Sau khi thống nhất đầu số khẩn cấp trên toàn quốc và phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện, tình trạng này có thể được giải quyết.

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo Phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện, tổ chức tại TPHCM vào chiều 20-8.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tại hội thảo ngày 20-8.

Tại hội thảo, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, hoạt động cấp cứu ngoại viện ở các tỉnh, thành còn tản mát, chưa đồng bộ và thống nhất.

Ngày 10-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030".

Đề án tạo bước đột phá với 5 điểm mới nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng nền tảng điều phối chung, chuẩn hoá năng lực và tăng cường phối hợp liên ngành.

Trong đó, đáng chú ý là điểm mới liên quan đến hệ thống tiếp nhận cuộc gọi. Theo Quyết định số 1166/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án "Tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp", các đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115 sẽ được tích hợp thành đầu số duy nhất là 113.

Tổng đài này tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế.

Ê-kíp của Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cấp cứu cho một bệnh nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận định, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM hiện phát triển toàn diện nhất trên cả nước. Tuy nhiên, nếu không được sàng lọc, quản lý tốt, số cuộc gọi không phù hợp có thể chiếm tới 90%.

"Mỗi ngày, Tổng đài 115 TPHCM tiếp nhận 1.500 cuộc gọi nhưng có đến 90% cuộc gọi không phù hợp, chỉ có 10% thực sự cần cấp cứu, sẽ gây ra lãng phí", TS-BS Hà Anh Đức nhận định.

Ông Đức cho biết, khi thống nhất một đầu số khẩn cấp 113, cuộc gọi của người dân sẽ được chuyển về tổng đài của địa phương. Cuộc gọi được định danh người gọi và xác định vị trí, điều phối lực lượng phù hợp.

Việc định danh được kỳ vọng hạn chế các cuộc gọi quấy rối, cuộc gọi giả gây ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Ngoài ra, đề án tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng một mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất trên phạm phạm vi toàn quốc. Mạng lưới có sự tham gia của tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện, không phân biệt công – tư.

Tới đây, Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư liên quan việc tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu. Theo định hướng, xe cứu thương sẽ được lắp thiết bị định vị để tổng đài viên điều động một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

TS-BS Hà Anh Đức cũng nhấn mạnh, cấp cứu đột quỵ và nhồi máu cơ tim là tối khẩn. Do đó, cần lồng ghép ưu tiên nội dung này trong tổ chức cấp cứu ngoại viện.

Ông Đức kỳ vọng, trong tương lai, hệ thống giao thông thông minh của TPHCM có thể kết nối với cấp cứu đột quỵ, tim mạch để ưu tiên xe cứu thương qua các nút giao thông, tăng cơ hội cứu sống người bệnh.

Một số điểm mới khác của Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030" là xây dựng nền tảng điều phối chung, kết nối tổng đài - êkíp cứu thương - cơ sở khám chữa bệnh; chuẩn hóa nhân lực cấp cứu ngoại viện; tăng cường phối hợp liên ngành.

GIAO LINH