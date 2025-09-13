Lũ ở ĐBSCL vượt báo động 3: Đầu nguồn sôi động mưu sinh, cuối nguồn chật vật ứng phó ngập

Ngày 13-9, theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, mực nước lũ kết hợp với triều cường làm nhiều nơi ở ĐBSCL vượt báo động 3. Triều cường biển Tây sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới.

Theo đó, mực nước trong tuần qua ở ĐBSCL có xu thế tăng khá mạnh với cường suất trung bình 7,5 cm/ngày do lũ đầu nguồn và triều cường tăng, mực nước hiện nay trên các trạm ven sông kênh chính phổ biến trên mức báo động (BĐ) 3.

Trong những ngày vừa qua, do lũ đầu nguồn tăng mạnh kết hợp triều cường cao đã làm ngập úng nhiều khu vực có địa hình thấp ở vùng giữa ĐBSCL. Điển hình là các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập nặng trong ngày 11 và 12-9

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, trong tháng 9-2025 có 2 đợt triều cường. Đợt 1 vào ngày 14 và 15-9 trên khu vực ven biển Tây; đợt 2 vào tuần cuối tháng 9, đỉnh triều rơi từ ngày 21 đến 23-9 trên khu vực ven Biển Đông, và ngày 30-9 trên khu vực ven biển Tây. Tại Trạm Long Xuyên, tỉnh An Giang, mực nước duy trì ở mức cao trên BĐ3, trong 3-4 ngày tới.

Nước lũ đầu nguồn dâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân An Giang, Đồng Tháp mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Trong đó, đánh bắt cá linh là sôi động nhất.

Người dân vùng Tứ giác Long Xuyên đánh bắt thủy sản

Cá linh được xem là nguồn lợi thủy sản mùa lũ của người dân vùng đầu nguồn

Trong khi đó, tại TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, trong 2 ngày qua (11 và 12-9), mực nước vượt BĐ3 đã làm ngập nhiều tuyến đường và một số chợ dân sinh ven khu vực sông Hậu. Vì vậy, sinh hoạt đi lại, bán buôn ở các chợ của hàng ngàn người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Triều cường kết hợp lũ làm nước dâng tràn lên bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Dự báo, lũ đầu nguồn sông Cửu Long vào cuối tháng 9-2025 đạt cao nhất ở mức 3,3m tại Tân Châu. Với mức lũ này, về cơ bản các hạ tầng ô bao bảo vệ sản xuất trên vùng ngập lũ ĐBSCL đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên do triều cường đang trong thời kỳ đạt đỉnh và dự báo duy trì ở mức cao trong các ngày tới, lũ kết hợp triều cường làm mực nước trên vùng giữa và một số khu vực trên vùng ven biển ĐBSCL vẫn duy trì ở mức cao. Nguy cơ ngập úng/ngập triều vẫn tiếp tục xảy ra trên các khu vực có địa hình thấp trũng và các khu vực ven sông chính.

Các địa phương ở vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL cần đề phòng ngập úng do mưa, lũ kết hợp triều cường trong các ngày tới, đặc biệt từ nay đến hết ngày 15-9. Những địa phương có nguy cơ ngập úng cao gồm các khu đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, khu vực giữa 2 sông thuộc tỉnh Đồng Tháp, khu vực trung tâm bán đảo Cà Mau thuộc các hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp, Cái Lớn – Cái Bé, tiểu vùng thủy lợi Bắc Cà Mau.

CAO PHONG