Nam A Bank công bố giảm lãi suất cho vay đến 3%

Chiều 11-4, Nam A Bank vừa công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mới từ 1,5% đến 3%/năm và giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm.

Cụ thể, từ hôm nay 11-4, Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân lên đến 3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất được điều chỉnh giảm 1,5%/năm so với mức hiện hành, áp dụng cho các khoản vay mới phát sinh từ ngày 10-4.

Ông Trần Khải Hoàn, Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, việc tiết giảm chi phí để dành nguồn lực giảm lãi suất cho vay từ 1,5- 3%/năm là nỗ lực của ngân hàng nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý.

Việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý thời gian qua, cũng như dư địa để giảm lãi suất cho vay hiện nay đến từ chiến lược cơ cấu nguồn vốn đa dạng của ngân hàng, trong đó có việc huy động vốn ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế.

Cuối tháng 3-2026, Nam A Bank đã mở rộng hợp tác với Định chế tài chính BlueOrchard, nhận thêm 20 triệu USD, nâng tổng giá trị hợp tác lên 80 triệu USD trong gói 100 triệu USD dự kiến hoàn tất trong quý 2-2026, ưu tiên tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Cũng liên quan đa dạng nguồn vốn nhằm ổn định lãi suất, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB cũng cho biết, hiện VIB vẫn kiểm soát tốt lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức dưới 4,7%/năm.

Theo ông Lê Quang Trung, bên cạnh nguồn vốn huy động từ thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp) hiện đang chiếm tỷ trọng 70-80% trên tổng vốn huy động, ngân hàng đi vay từ thị trường quốc tế với tỷ trọng khoảng 10-15%. Trong năm nay, VIB dự kiến huy động 1 tỷ USD từ nước ngoài với kỳ hạn 3-5 năm nhằm giảm rủi ro thanh khoản, từ đó tăng nguồn lực vốn để có thể giảm lãi suất cho vay.

Dù vậy, ông Trung nhận định mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực trong quý 2 và quý 3, trước khi có thể dần ổn định từ quý 4-2026, trong bối cảnh địa chính trị thế giới còn phức tạp, giá dầu duy trì ở mức cao và tỷ giá trong nước vẫn neo cao.

