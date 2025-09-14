Ngăn xe máy, hàng rong, rác thải làm xấu hình ảnh công viên biển hơn 1.000 tỷ đồng

Công viên Thùy Vân – Bãi Sau vừa đưa vào sử dụng đã thu hút đông đảo người dân, du khách nhưng cũng phát sinh tình trạng xe máy chạy ẩu, hàng rong, xả rác bừa bãi. Chính quyền đang khẩn trương chấn chỉnh.

Chiều 14-9, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) Nguyễn Tấn Bản cùng các cơ quan chức năng đã khảo sát thực địa tại dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Công viên Thùy Vân – Bãi Sau) để tìm giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho dự án.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, dự án vừa đưa vào hoạt động, công tác nghiệm thu đang được Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người dân và du khách thiếu ý thức trong việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khiến hình ảnh công viên biển quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trở nên kém văn minh.

Mặc dù có hàng rào chắn và lệnh cấm chạy xe vào công viên nhưng chiều 14-9 vẫn còn nhiều xe máy ngang nhiên vượt rào chạy vào trong khuôn viên Công viên Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Trước đó, báo chí đã phản ánh thực trạng: từ khi các hạng mục cơ bản của Công viên Thùy Vân hoàn thành, đặc biệt dịp lễ Quốc khánh 2-9 khi công trình tháp Tam Thắng đưa vào sử dụng, công viên đã thu hút rất đông người dân, du khách. Tuy nhiên, song song với sự thu hút, dự án cũng bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý.

Công viên được quy hoạch cho các hoạt động thể thao, đi bộ, đạp xe, vui chơi an toàn cho trẻ em. Thế nhưng, nhiều người vẫn điều khiển xe máy, xe đạp điện chạy vào công viên, len lỏi giữa dòng người tản bộ dù đã có rào chắn. Nhiều phụ huynh lo ngại khi vừa dắt con vui chơi vừa phải tránh xe máy chạy ẩu. Một số khu vực ven biển còn xuất hiện tình trạng bày bàn ghế, hàng rong buôn bán, cùng việc xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan.

Sau buổi khảo sát, phường Vũng Tàu đã họp bàn giải pháp, trong đó chú trọng xử lý dứt điểm tình trạng xe máy, xe điện chạy vào công viên, nạn bán hàng rong và xả rác. Các phòng chuyên môn đề xuất có thể huy động nguồn lực xã hội hóa, giao một đơn vị tư nhân quản lý công viên, tổ chức bãi giữ xe, xử lý vi phạm, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng khảo sát thực địa tại dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Công viên Thùy Vân – Bãi Sau)

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh: dự án chỉnh trang đường Thùy Vân chưa nghiệm thu nhưng công tác quản lý phải triển khai ngay để giữ gìn mỹ quan, an ninh trật tự.

“Trước phản ánh của báo chí, chúng tôi ghi nhận và sẽ sớm đưa ra giải pháp. Dù tuyến công viên dài gần 3km, vẫn phải xử lý dứt điểm, không để tình trạng xe máy, xe đạp, xe điện chạy vào; không để hàng rong lộn xộn; và vệ sinh môi trường phải luôn sạch sẽ”, ông Nguyễn Tấn Bản khẳng định.

