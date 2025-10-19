Xã hội

Nghệ An: Nỗ lực thông đường, chuyển hàng hóa vào các bản bị cô lập ở xã Nga My

Chiều 19-10, ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều nỗ lực, các lực lượng của xã đã cơ bản thông đường vào các bản bị cô lập.

Sau các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn xã Nga My xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm, đặc biệt là trên các tuyến đường giao thông. Tình trạng sạt lở đường đã khiến 5 bản bị cô lập, gồm: Cha Hìa, Đình Tài, Na Kho, Na Ngân và bản Phẩy. Tình trạng cô lập đã ảnh hưởng đến khoảng 2.500 nhân khẩu.

Khắc phục sạt lở, đưa lương thực vào bản. Clip: Lô Kha

Ông Lô Khăm Kha chia sẻ, với tinh thần không để người dân đói, khát, rét vì thiên tai, mưa lũ, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng với quyết tâm đến với bà con các bản bị cô lập một cách sớm nhất. Trong khi một lực lượng tổ chức tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm thì các lực lượng khác tập trung khắc phục sạt lở, gia cố đường.

1-6944-3982.jpg
Nỗ lực đưa lương thực, hàng hóa vào các bản bị cô lập ở xã Nga My

Đến chiều 19-10, ô tô và xe máy đã vào được tận các bản Cha Hìa, Đình Tài, bản Phẩy; xe máy đã vào được bản Na Kho. Riêng bản Na Ngân hiện còn phải đi bộ nhưng sẽ sớm được thông tuyến. Hiện tình hình về nhu yếu phẩm, lương thực cho bà con được đảm bảo.

>>> Một số hình ảnh các lực lượng của xã Nga My thông đường, đưa nhu yếu phẩm vào cho bà con các bản bị cô lập. Ảnh: Lô Kha

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
