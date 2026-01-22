Những nghĩa tình góp cho tết thêm ấm

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại TPHCM, hơi ấm mùa xuân đã về sớm qua những bước chân gây quỹ chăm lo tết cho người khó khăn. Từ nồi bánh chưng đỏ lửa thâu đêm đến những bữa cơm đoàn kết nơi xóm trọ, mỗi hoạt động tuy giản dị, nhưng đều chung một mong muốn “không ai bị bỏ lại phía sau”, để mọi người được chung vui đón tết...

Gửi gắm tấm lòng vào những bước chân

Buổi sáng cuối tuần, trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp tết, chương trình đi bộ đồng hành do phường Cát Lái tổ chức thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân tham gia. Trong dòng người tấp nập, ông Tăng Văn Thảo (78 tuổi, ngụ khu phố 15, mưu sinh bằng nghề phụ hồ) gây chú ý với nụ cười rạng rỡ, đôi tay gầy gò ôm chặt phần quà tết vừa được trao tặng.

Khi cán bộ địa phương ngỏ ý giúp đỡ mang quà, ông cười bảo: “Tôi làm việc nặng quen rồi nên lo được, quà tết địa phương tặng phải tự mang về mới đúng đem xuân về nhà". Với ông Thảo, phần quà trị giá 1 triệu đồng đó là bánh kẹo để thờ cúng tổ tiên và còn là khoản tiền giúp ông mua thêm gạo, để những ngày sau tết được thong thả hơn.

Người dân khu phố 23, phường An Khánh, TPHCM quây quần gói bánh chưng, bánh tét, bánh ú tặng các hoàn cảnh khó khăn

Ấm áp hơn nữa là trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Xiếu (khu phố 9) và gia đình ông Nguyễn Văn Ba (khu phố 5), khi nhận được kinh phí 50 triệu đồng mỗi hộ để sửa chữa nhà tình thương. Xúc động trước món quà ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Xiếu cho biết, nhiều năm nay gia đình luôn lo lắng vì căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa nhà ngay trước thềm năm mới, bà Xiếu bày tỏ đây là món quà tết lớn nhất bà được nhận nên rất trân trọng và biết ơn.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, chia sẻ, là địa bàn đông dân nhập cư, hiện phường có khoảng 6.000 trường hợp khó khăn cần chăm lo, song nguồn lực địa phương có hạn. May mắn khi địa phương luôn nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân, đặc biệt là người dân trên địa bàn cùng chung tay giải bài toán an sinh. Chỉ tính riêng chương trình đi bộ này, phường đã tiếp nhận gần 5,6 tỷ đồng cho các quỹ an sinh.

Không riêng phường Cát Lái, nhiều địa phương khác cũng sớm tổ chức các chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo tết. Tại phường Thủ Đức, hoạt động này được gắn với chuỗi an sinh xã hội: tặng quà tết, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và người dân khó khăn. Trong khi đó, giải pickleball “Nhịp cầu nhân ái” của phường Tân Thành quyên góp 1,3 tỷ đồng chăm lo tết các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình đi bộ đồng hành của phường Bình Thạnh quyên góp hơn 1,6 tỷ đồng; phường Bình Trưng quyên góp được 1,5 tỷ đồng; phường Tam Bình quyên góp được hơn 5,5 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội và nâng cấp các công trình dân sinh.

Giữa dòng người tham gia đi bộ, bà Nguyễn Thị Thanh Châu (ngụ phường Tam Bình) chậm rãi bước đều. Bà Châu có thói quen đi bộ mỗi sáng, nhưng chuyến đi bộ hôm nay có ý nghĩa hơn khi “mỗi bước chân là một phần đóng góp cho người khó khăn”. Bà Châu trích một khoản nhỏ từ lương hưu ủng hộ quỹ của phường, với mong muốn “bà con ai cũng có cái tết đàng hoàng, ấm áp”.

Vị tết lan tỏa trong khu dân cư

Không khí chăm lo tết không chỉ hiện diện ở các chương trình gây quỹ mà còn lan tỏa qua nhiều hoạt động cộng đồng khác. Từ ngày 9 đến ngày 11-1, khu phố 23, phường An Khánh rộn ràng hơn thường lệ. Những con hẻm nhỏ như ấm lên bởi mùi bánh chưng, bánh tét đang sôi trong những chiếc nồi lớn đỏ lửa suốt đêm.

Đây là hoạt động gói bánh truyền thống mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do Chi hội Phụ nữ khu phố 23 phối hợp nhóm Thiện nguyện Antofu thực hiện. Hơn 530 chiếc bánh chưng, bánh tét, bánh ú cùng hơn 300 phần ăn sáng đã được chuẩn bị, trao tận tay trẻ em, người cao tuổi, người dân khó khăn trên địa bàn và gửi đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bà Võ Thị Thanh Hiểu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 23, cho biết, toàn bộ kinh phí gói bánh đều do cán bộ, hội viên và người dân tự nguyện đóng góp. “Điều quý nhất mà chúng tôi nhận được là sự gắn kết mọi người trong khu phố, sự gắn kết giữa các thế hệ cùng làm, cùng chia sẻ, để tết thực sự là niềm vui chung”, bà Hiểu nói.

Ở một không gian khác, chương trình “Bữa cơm đoàn kết - khu nhà trọ tự quản” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng tổ chức tại khu nhà trọ số 28 cũng mang đến cảm xúc đặc biệt. Trong không khí ấm cúng của những ngày cuối năm, công nhân và người lao động xa quê quây quần bên mâm cơm mang hương vị tết cổ truyền. Dịp này, phường Bình Trưng trao tặng 30 phần quà cho người lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ.

Chương trình còn có sự đồng hành của Bếp cơm nghĩa tình Bình Trưng Đông và chủ nhà trọ số 28, cùng chuẩn bị 7 bàn tiệc chiêu đãi bà con. Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chương trình không chỉ mang đến không khí tết sớm mà còn tạo sự gắn bó giữa chính quyền địa phương và người dân, để người lao động xa quê cảm nhận được sự ấm áp, nghĩa tình khi năm mới cận kề.

Các hoạt động nghĩa tình, sự chung tay, góp sức từ vật chất đến tinh thần của người dân TPHCM đã góp phần tô đậm thêm nét đẹp về tình người, góp phần mang một mùa xuân ấm áp hơn, trọn vẹn hơn đến với những hoàn cảnh còn gian khó.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động TPHCM dự kiến huy động tổng nguồn lực hơn 3.400 tỷ đồng để chăm lo tết cho đoàn viên, với mong muốn để mọi đoàn viên đều có một cái tết ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn hơn.

THU HƯỜNG