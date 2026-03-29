Pháp: Chặn vụ đánh bom bên ngoài ngân hàng Mỹ tại Paris

Theo THX, cảnh sát Pháp đã kịp thời ngăn chặn vụ tấn công bằng bom tự chế bên ngoài ngân hàng Bank of America (Mỹ) ở thủ đô Paris của nước này.

Cảnh sát xuất hiện gần trụ sở ngân hàng Bank of America ở Paris, Pháp. Ảnh: THX

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 28-3, trước trụ sở của Bank of America ở thủ đô Paris, cách đại lộ Champs-Élysées vài con phố. Cảnh sát đã khống chế nghi phạm ngay sau khi đối tượng đặt một thiết bị nổ tự chế gồm khoảng 5 lít chất lỏng (được cho là nhiên liệu nổ) cùng bộ phận kích hoạt chứa khoảng 650gr thuốc nổ.

Nghi phạm đang trong tuổi vị thành niên, mang quốc tịch Senegal, đi cùng một người khác nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tiếp cận. Nghi phạm khai được tuyển mộ qua ứng dụng Snapchat để thực hiện vụ đánh bom với thù lao 600 EUR.

Hiện Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đang tiến hành điều tra vụ việc, với các cáo buộc “âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn hoặc phương tiện nguy hiểm liên quan đến hoạt động khủng bố” và “âm mưu khủng bố”.

Trả lời kênh BFMTV (Pháp), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể là động cơ dẫn đến vụ việc. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các quốc gia châu Âu đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công nhằm vào các cơ sở tôn giáo của người Do Thái, cũng như các tài sản liên quan đến Mỹ và Israel.

MINH CHÂU