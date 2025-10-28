Tối 28-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến động viên bà con nhân dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở TP Huế.

>>> Video: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà động viên bà con vùng lũ ở Huế

Tại tuyến đường Chi Lăng, phường Phú Xuân, TP Huế, Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết và ý thức phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân địa phương. Đồng thời, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vùng lũ TP Huế

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô; 10 tấn CloraminB; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Đồng thời, hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vaccine lở mồm long móng; 2 triệu liều vaccine cúm gia cầm. Vật tư thiết bị cứu hộ, cứu nạn gồm: 30 xuồng DT3, 6 máy phát điện…

Ông Phan Thiên Định cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Về lâu dài, kiến nghị hỗ trợ xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, yếu tố then chốt trong chỉ đạo, cứu trợ và kết nối hỗ trợ người dân trong mưa lũ. Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông ở TP Huế cần khẩn trương khắc phục các sự cố, bảo đảm liên lạc ở những vùng cô lập vì lũ lụt. Đối với khu vực miền núi, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho người dân vùng ngập sâu. Nếu thiếu, cần đề xuất ngay để Trung ương hỗ trợ. Đồng thời nhấn mạnh, sau khi nước rút, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

VĂN THẮNG