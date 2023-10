Sông, hồ căng nước vì mưa nhiều ngày

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 31-10, nhiều nơi thuộc khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, khu vực Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có lượng mưa lớn.

Tính đến chiều 31-10, một số trạm đã đo được lưu lượng như: Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 192mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 204mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 225mm, Canh Liên (Bình Định) 119,8mm, Đức Bình Đông (Phú Yên) 124mm, Ea M'Doal (Đắk Lắk) 163,8mm...

Mặc dù một số nơi đang có xu hướng khô ráo, thời tiết tốt lên, nhưng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 31-10 đến ngày 2-11, trọng điểm mưa sẽ là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định (cường độ phổ biến là 100-200mm, có nơi trên 350mm); khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có cường độ mưa nhỏ hơn (40-80mm, có nơi trên 100mm).

Các nơi khác ở Tây Nguyên, Khánh Hòa, Nam bộ cũng có mưa dông trái mùa nhưng chỉ ở mức 20-40mm, có nơi có thể đạt hơn 70mm.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, tình trạng triều cường, nước biển dâng đã khiến mực nước trên các con sông ở miền Bắc và miền Nam lên mức cao hoặc biến đổi chậm.

Tại đồng bằng sông Hồng, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại (Quảng Ninh - Hải Dương) đang chịu ảnh hưởng của thủy triều. Trong đó, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã đạt 1,34m vào sáng 31-10 và có thể đạt mức 1,4m vào sáng 1-11.

Ở Nam bộ, mực nước sông Cửu Long cũng đang dâng lên cao do nước triều cao. Dự báo đến ngày 3-11, mực nước cao nhất trên hệ thống sông Cửu Long tại Tân Châu có thể đạt mức 2,85m và tại Châu Đốc có thể đạt mức 2,75m (sau đó xuống dần).

Do mưa nhiều ngày nên đến ngày 31-10, các hồ chứa thủy lợi ở Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên hầu như đã đạt 84-96% dung tích thiết kế; 9 hồ thủy điện ở Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn. Tại Bắc Trung bộ, một số hồ thủy điện đang phải xả lũ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo: Từ ngày 28 đến 31-10, có 4 người chết và mất tích do thiên tai gây ra. Trong đó, 2 người chết do lũ cuốn trôi và 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, cùng ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; 1 người chết do cây đổ vào nhà khi mưa to (ở xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm ngập lụt nhiều nơi, tổn thất tài sản (nhất là hoa màu, nhà cửa, vật nuôi).