TP Vinh chìm trong “biển nước”, học sinh phải nghỉ học

Ghi nhận sáng nay, hầu như các tuyến đường lớn, trung tâm trên địa bàn TP Vinh như: Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Mao, Đinh Công Tráng… nước ngập rất sâu.

Nhiều tuyến đường chỉ các loại xe gầm cao mới đi được. Nhiều đoạn nước ngập, xe máy chết máy hàng loạt, phải dắt bộ; xe đạp không thể di chuyển vì nước quá sâu và mạnh.

Nước không chỉ ngập đường mà còn tràn vào nhiều khu dân cư. Tại một số nơi, nhiều người dân dùng tấm bạt làm “bờ”, ngăn không cho nước tràn vào nhà, nhưng gần như bất lực vì nước đang ngày càng dâng cao. Nhiều gia đình phải tát nước từ trong ra ngoài.

Sáng nay, vì là sáng làm việc đầu tuần nên người và phương tiện lưu thông đông, gặp mưa lớn, nước ngập khiến giao thông một số nơi tắc nghẽn, nhiều thời điểm gần như tê liệt.

Trước tình hình mưa lớn, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Vinh đã phát thông báo khẩn cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại TP Vinh sáng nay (23-9):

Hàng ngàn học sinh ở Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

Sáng 23-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dãi hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; mực nước trên một số sông đang lên...

Tại một số cầu tràn, tuyến đường giao thông liên thôn, ngõ xóm ở địa bàn huyện Hương Sơn, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chức năng lập biển cảnh báo, rào chắn, trực canh gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Do một số tuyến đường ngập cục bộ nên học sinh một số trường phải nghỉ học trong sáng 23-9. Trong đó, tại huyện Hương Sơn có 17 trường học với 5.643 học sinh phải nghỉ học (8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS).

Tại huyện Đức Thọ có 4 trường học với 1.158 học sinh phải nghỉ học (2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS).

Tại huyện Hương khê có 3.376 học sinh phải nghỉ học, trong đó chủ yếu là học sinh bậc mầm non và tiểu học.

Theo thông tin từ Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim, sáng 23-9, tại Km81+750 Quốc lộ 8 đoạn tuyến đang bàn giao cho Ban Quản lý dự án 4, xảy ra hiện tượng sụt trượt ta luy dương, gây tắc đường. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm qua lại và đang khắc phục sửa chữa.