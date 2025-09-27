Xử phạt đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc, kích động biểu tình

Ngày 27-9, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng N.H.Q. (30 tuổi, ngụ tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.Q. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, ngày 31-8, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát hiện đối tượng N.H.Q. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải bài viết xuyên tạc với nội dung: “Cộng sản coi những người bất đồng chính kiến là phản động hay phản quốc”.

Kèm theo bài viết, đối tượng N.H.Q. còn đăng tải video dài khoảng 90 giây, trong đó xuất hiện nhiều lời lẽ với nội dung xuyên tạc, kêu gọi, kích động tụ tập, biểu tình.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 11.800 lượt thích, 1.390 bình luận và 1.261 lượt lưu, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, N.H.Q. thừa nhận hành vi sai trái và cho biết mục đích đăng tải nhằm tăng lượt tương tác để bán hàng online. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.H.Q. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”, theo điểm d khoản 1 Điều 201 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

TUẤN QUANG