Ban Quản lý trung tâm tài chính quốc tế có thể cấp đất, cấp phép nhanh chóng

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Ban Quản lý trung tâm tài chính nên được trao quyền như Ban Quản lý khu công nghiệp, nghĩa là có thể cấp đất, cấp phép nhanh chóng khi nhà đầu tư đủ điều kiện.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì tọa đàm

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm “Khung khổ pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc thành lập và vận hành trung tâm tài chính quốc tế là quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở các văn bản của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nghị quyết của Quốc hội mới chỉ là khung khổ pháp lý chung, Chính phủ dự kiến ban hành 8 nghị định để hướng dẫn thi hành. “Hiện Bộ Tư pháp đã thẩm định 5 dự thảo nghị định; còn 3 dự thảo nghị định đang trong quy trình xây dựng. Như vậy, so với yêu cầu của Chính phủ, chúng ta đang bị chậm tiến độ”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Đà Nẵng và TPHCM sớm dự thảo quy chế hoạt động cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm tính tương thích với thông lệ quốc tế.

Đại biểu dự tọa đàm

Về các vấn đề cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh gợi mở, cần làm rõ việc áp dụng thông luật trong trung tâm tài chính quốc tế không phải là thay thế hoàn toàn pháp luật Việt Nam. Nghị quyết của Quốc hội đã quy định rõ các bên trong giao dịch tài chính có quyền lựa chọn luật áp dụng. Theo Thứ trưởng, giao dịch nào chọn thông luật thì sẽ áp dụng thông luật. Còn các giao dịch dân sự, tiêu dùng, đất đai… vẫn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Về tòa án chuyên biệt, tòa án này có thể có những thủ tục tố tụng đặc thù, rút gọn, sử dụng thẩm phán chất lượng cao, áp dụng án lệ của Việt Nam, xét xử bằng tiếng Anh… Với các giao dịch tài chính quốc tế, tòa án chuyên biệt có thể áp dụng các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, nếu các bên lựa chọn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh, cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh tại trung tâm tài chính quốc tế phải thực sự vượt trội và thông thoáng. Việc tiếp cận đất đai cần được đơn giản hóa, ban quản lý trung tâm có thể đóng vai trò như ban quản lý khu công nghiệp, nghĩa là có quyền cấp đất, cấp phép nhanh chóng khi nhà đầu tư đủ điều kiện.

ANH PHƯƠNG