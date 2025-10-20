Xã hội

Đại học Đông Á ủng hộ 565 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Ngày 20-10, Đại học Đông Á đã trao 565 triệu đồng ủng hộ, chia sẻ cùng đồng bào và sinh viên, giảng viên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025.

Thầy trò Đại học Đông Á quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025
Thầy trò Đại học Đông Á quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á nhận định, ngay khi nhận được lời kêu gọi của các tổ chức Trung ương và TP Đà Nẵng, tập thể thầy cô, sinh viên, công đoàn và Đoàn thanh niên toàn trường đồng lòng hưởng ứng. Mỗi thầy cô dành một ngày lương, mỗi sinh viên dành một ly cà phê sáng, công đoàn chọn "ngày 20-10 không hoa" để hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Tại chương trình, Ban Giám hiệu Đại học Đông Á đã trao 500 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng để ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.

Đồng thời, 65 triệu đồng còn lại được dành để hỗ trợ sinh viên và giảng viên có gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 10 (Bualoi) tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ từ Đại học Đông Á

Khi biết mình được nhận phần hỗ trợ dành cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10, em Nguyễn Thị Trâm Anh (quê Hà Tĩnh, sinh viên ngành Marketing), đầy cảm kích và có phần bất ngờ.

“Khi thấy hình ảnh quê nhà xơ xác, nghe giọng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại báo rằng nhà cửa tan hoang, mùa màng mất hết, lòng em thật sự đau xót. Sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè trong trường không chỉ là nguồn động viên giúp em và gia đình vượt khó mà còn là bài học sâu sắc về lòng nhân ái, về tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người”, em Trâm Anh chia sẻ.

XUÂN QUỲNH

