Đoàn trí thức TPHCM tiếp tục hành trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động nằm trong hành trình về nguồn “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (tỉnh Tuyên Quang)

Sáng 26-8, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ tại phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự còn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về công lao của vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các thế hệ trí thức thành phố nguyện mãi vững niềm tin theo Đảng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, xây dựng TPHCM phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Công trình vừa được khánh thành mang ý nghĩa chính trị - lịch sử - văn hóa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Công trình không chỉ là biểu tượng tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chỉnh trang vòng hoa viếng Bác tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào



Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm lán Nà Nưa (còn gọi là lán Nà Lừa), nằm trong khu rừng Nà Nưa, thuộc xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến 22-8-1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng Khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc Tổng Khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền thắng lợi trong cả nước.

Địa điểm Lán Nà Nưa do Bác trực tiếp chọn địa điểm, thuộc dãy núi Hồng, nằm kín đáo dưới các tán cây rậm rạp, bảo đảm bí mật và đáp ứng được yêu cầu của Bác đề ra: Gần nước, gần dân, xa quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái. Từ căn lán nhỏ đơn sơ, Bác Hồ đã vạch đường, chỉ lối cho toàn dân tộc, tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử vĩ đại để đến ngày 2-9-1945, Người đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đoàn đại biểu trí thức TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa

Đứng trước căn lán đơn sơ nơi Bác ở năm xưa, đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh Bác và dành phút mặc niệm để tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, đời đời ghi nhớ công lao của Bác, nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố vững bước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đình Tân Trào

Đoàn cũng đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào thuộc xã Tân Trào, nơi cách đây gần 80 năm, ngày 16 và 17-8-1945 đã diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào với sự tham dự của hơn 60 đại biểu đại diện cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, đại diện các đảng phái yêu nước, các nhân sĩ, trí thức, đoàn thể nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng ta và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào là nơi có 183 di tích gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc những năm giữa thế kỷ 20, khi nơi đây từng được mệnh danh là trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô kháng chiến; là nơi ở, làm việc của Bác Hồ và các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ.

