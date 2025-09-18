Khát vọng phát triển bền vững, bao trùm và xanh

Trong hành trình phát triển, Đà Nẵng luôn kiên định một định hướng là phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, không để ai bị bỏ lại phía sau.

TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" với những mục tiêu, nhiệm vụ trở thành đô thị sinh thái

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là cam kết chính trị sâu sắc với nhân dân.

Kinh tế xanh – xu thế tất yếu

Trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được xem là giải pháp căn bản để giảm áp lực tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu, sớm đưa mục tiêu phát triển xanh vào chiến lược phát triển. Các chương trình thành phố môi trường, các dự án năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái đã tạo nên nền móng vững chắc.

PGS.TS Kiều Thị Kính, Đại học Đà Nẵng phân tích, kinh tế tuần hoàn là tất yếu, bởi mô hình tuyến tính truyền thống gây ra quá nhiều phát thải. Ở Đà Nẵng, các doanh nghiệp mới chỉ khởi động ở mức đơn giản như giảm, tái sử dụng, tái chế nguyên liệu. Tuy nhiên, PGS.TS Kiều Thị Kính tin rằng với sự hỗ trợ từ các dự án quốc tế, vườn ươm sáng kiến và đặc biệt là cơ chế vốn xanh, tín dụng xanh, thành phố sẽ sớm tạo ra những bước đột phá. Vấn đề là chúng ta cần có công nghệ, tầm nhìn và giải pháp thực tiễn để thuyết phục các nhà tài trợ, ngân hàng đồng hành trong chuyển đổi.

PGS.TS Kiều Thị Kính cũng nhấn mạnh, phân loại rác thải tại nguồn là bước đi không thể trì hoãn. Đà Nẵng từng có nhiều nỗ lực, nhưng cần nâng cao công tác giám sát, đánh giá hiệu quả và tận dụng công nghệ mới để tối ưu nguồn lực. Đây chính là nền tảng để giữ cho môi trường biển xanh – một lợi thế đặc biệt của thành phố.

Một số doanh nghiệp lớn tại TP Đà Nẵng đã chủ động chuyển đổi sản xuất sang sản xuất xanh

Không chỉ là câu chuyện chính sách, kinh tế xanh còn là trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp. Theo TS. Phùng Tấn Viết, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP Đà Nẵng, doanh nghiệp Đà Nẵng ngày càng ý thức rõ hơn vai trò trong phát triển bền vững. Nhiều hội viên không chỉ lo làm ăn, mà còn tích cực tham gia các chương trình môi trường, an sinh xã hội. Khi doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội với chiến lược kinh doanh, họ sẽ có thêm uy tín, thêm động lực để phát triển lâu dài.

Theo TS. Phùng Tấn Viết, việc phát triển xanh không phải là gánh nặng, mà chính là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Những mô hình khởi nghiệp tuần hoàn, đổi mới sáng tạo đang dần xuất hiện, cho thấy sự dịch chuyển từ “kinh doanh vì lợi nhuận” sang “kinh doanh vì lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững”.

Chính sách dẫn đường, tầm nhìn dài hạn

Trong tầm nhìn đến 2030, Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và bản sắc. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa quy hoạch không gian, phát triển hạ tầng giao thông xanh và quản lý tài nguyên bền vững.

TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình thí điểm về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo trong các khu công nghiệp, cũng như nhân rộng mô hình đô thị thân thiện môi trường. Song song, hệ thống hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số được đẩy mạnh để quản lý hiệu quả tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nếu kinh tế tuần hoàn và an sinh xã hội là nền tảng, thì việc giải phóng nguồn lực đất đai và tài nguyên sẽ quyết định tính khả thi của khát vọng phát triển xanh.

Các lực lượng ra quân nạo vét, khơi thông thoát nước kết hợp phát dọn bụi rậm, cỏ dại tại tuyến mương, cống số 2 trên địa bàn thôn Phú Hòa 1, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng)

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho rằng, đất đai, tài nguyên là nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển bền vững. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tài chính và kết luận thanh tra không chỉ giải phóng hàng nghìn hecta đất bị treo, mà còn khôi phục niềm tin của người dân và nhà đầu tư. Đây là cơ hội để thành phố có thêm dư địa triển khai các dự án đô thị sinh thái, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ xanh.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Phạm Nam Sơn, chỉ khi đất đai được quản lý minh bạch, sử dụng hiệu quả, nguồn lực thiên nhiên được bảo vệ, thì các chiến lược phát triển bền vững mới thực sự đi vào cuộc sống. Và đó cũng là cách để Đà Nẵng xây dựng hình ảnh một thành phố năng động, đáng sống, xanh và bao trùm.

XUÂN QUỲNH