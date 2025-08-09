Khởi động nhiệm kỳ mới với loạt công trình, dự án đầu tư

Cải tạo 20 tuyến hẻm; xây mới, sửa chữa trường học, nhà văn hóa; chỉnh trang vỉa hè; xây công viên khu trường đua Phú Thọ… hàng loạt công trình, dự án được Đảng bộ phường Phú Thọ đề ra cho nhiệm kỳ mới.

Sáng 9-8, Đảng bộ phường Phú Thọ tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo phường Phú Thọ nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TPHCM

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn tạo bước đột phá về diện mạo đô thị, tập trung triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, xã hội trọng điểm như cải tạo và nâng cấp 20 tuyến hẻm xuống cấp; xây dựng công viên cây xanh, hoàn thiện hạ tầng và giao thông nội bộ trong khu trường đua Phú Thọ; xây mới, sửa chữa nhiều trường tiểu học, mầm non; cải tạo nhà văn hóa; chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường 3 Tháng 2, Bình Thới và nhiều cụm hẻm khác.

Song song với đầu tư hạ tầng, phường đặt chỉ tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến được vận hành hiệu quả; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân đạt từ 98% trở lên; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và số hóa hồ sơ hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho rằng, báo cáo chính trị phản ánh rõ những kết quả nổi bật trên bốn phương diện: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền đô thị; bảo đảm quốc phòng, an ninh; và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đây là nền tảng để phường bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế vững vàng.

Đồng chí thống nhất với phương châm, mục tiêu và chỉ tiêu mà dự thảo báo cáo chính trị nêu, đồng thời đề nghị địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, phòng chống tiêu cực.

Phường ứng dụng công nghệ, nhận diện khuôn mặt cung cấp thông tin đại biểu tham dự

Phát triển kinh tế đô thị dịch vụ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác lợi thế thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; triển khai dịch vụ công trực tuyến, hình thành trung tâm điều hành đô thị thông minh. Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống; đầu tư hạ tầng thiết yếu; giữ gìn an ninh trật tự…

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thọ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

CẨM NƯƠNG