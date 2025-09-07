Lần đầu xuất hiện, pháo tự hành bánh lốp 152mm của Viettel gây ấn tượng mạnh

Có mặt ở khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ hợp pháo tự hành bánh lốp với cỡ nòng 152mm của Viettel đã thu hút và tạo ấn tượng mạnh với nhiều khách tham quan.

Đây là sản phẩm do Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (VHT, thuộc Tập đoàn Viettel) nghiên cứu, hiện đại hóa và sản xuất; thể hiện cho năng lực tự chủ về công nghệ quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ hợp pháo tự hành bánh lốp của Viettel trưng bày tại triển lãm

Pháo tự hành 152mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp. Hầu hết các loại pháo tự hành ở Việt Nam hiện này là dòng bánh xích (di chuyển như xe tăng).

Vì vậy, xe pháo tự hành bánh lốp 152mm do Viettel nghiên cứu và phát triển là bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, khả năng cơ động linh hoạt và hệ thống điện tử hiện đại đã giúp hệ thống này đáp ứng tốt yêu cầu của một vũ khí hạng nặng, nhưng vẫn đảm bảo tốc độ, chính xác và khả năng cơ động mạnh mẽ.

Giàn pháo tự hành tại triển lãm, tổ hợp bánh lốp của Viettel nằm ở cuối cùng, bìa phải

Tổ hợp xe pháo bánh lốp 152mm của Viettel

Xe pháo tự hành này có tốc độ hành quân tối đa là 70km/giờ; tốc độ bắn 4 phát/phút trở lên với tầm bắn trên 17km. Kíp chiến đấu gồm 5-6 người có thể đưa pháo vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn, nhanh chóng thực hiện loạt bắn, sau đó cơ động rút khỏi vị trí, tránh bị đối phương phản kích.

Nòng pháo 152mm có khẳng năng bắn xa hơn 17km, với tốc độ bắn trên 4 phát/phút

Ngoài pháo 152mm, trên xe còn được trang bị súng đại liên 12,7mm, giúp tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần trước các mối đe dọa từ trên không hoặc mục tiêu áp sát. Hệ thống cảnh báo laser và tạo khói cho phép xe chủ động né tránh các loại vũ khí dẫn đường, tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường. Giáp bảo vệ đạt tiêu chuẩn STANAG 4569, đủ sức chống lại đạn cỡ nhỏ và mảnh đạn pháo, bảo vệ tối đa an toàn cho kíp chiến đấu trong điều kiện chiến đấu khốc liệt.

Tổ hợp được trang bị giáp bảo vệ đạt tiêu chuẩn STANAG 4569, cũng như tích hợp hệ thống máy tính dẫn đường, cảnh cảnh báo laser và nhiều chức năng tiên tiến, hiện đại

Trên hệ thống này, các kỹ sư VHT của Viettel đã tích hợp hệ thống máy tính dẫn đường và điều khiển hỏa lực, cho phép kíp chiến đấu thao tác nhanh chóng và chính xác. Độ sai lệch trong điều khiển được giữ ở mức rất thấp, với góc tầm và góc hướng đều rất nhỏ, đảm bảo độ chính xác cao trong các tình huống tác chiến thực tế. Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp, cùng với khả năng liên lạc hiện đại và hệ thống cung cấp, phân phối nguồn thông minh, giúp xe pháo hoạt động ổn định và hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.

Tổ hợp pháo tự hành bánh lốp 152mm của Viettel có tính cơ động cao, di chuyển dễ dàng trên nhiều địa hình trong quá trình tác chiến

Hệ thống pháo được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng Kamaz của Nga (đây cũng là cấu phần Viettel phải nhập khẩu) với tổng khối lượng khoảng 34 tấn. Với 4 trục chịu tải và 8 bánh cỡ lớn chủ động, xe pháo có tính cơ động mạnh, dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường nhựa bằng phẳng cho tới địa hình đồi núi phức tạp.

Đây là lần đầu tiên, Viettel giới thiệu tổ hợp pháo tự hành bánh lốp này tới công chúng. Sau khi xuất hiện, khá nhiều trang nghiên cứu vũ khí, quân sự nước ngoài đã đăng tải thông tin và hình ảnh tổ hợp pháo tự hành này. Cũng tại triển lãm này, Viettel giới nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại do Viettel tự nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, hoặc nâng cấp, hiện đại hóa, như: các UAV chiến lược và chiến thuật thế hệ mới; hệ thống tác chiến điện tử đa năng; tổ hợp tên lửa đối hạm Trường Sơn; tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT;…

TRẦN BÌNH