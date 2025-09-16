Mở trang thông tin điện tử về giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng

Chiều 16-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng của năm 2025 và định hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, NHNN cho biết, tới đây, NHNN sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, sớm đưa nghị định này vào thực tiễn. NHNN cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Về tình hình thị trường chứng khoán, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán phát triển ổn định, có chiều hướng tốt; kỳ vọng sẽ được xem xét nâng hạng trong thời gian tới. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp quản lý để đảm bảo thị trường phát triển bền vững, minh bạch.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với NHNN, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh vàng theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế; bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa một cách hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vừa để kích cầu cho nền kinh tế, vừa tạo thêm công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành khoa học, hợp lý, linh hoạt; đề nghị NHNN phải kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỷ lệ lớn. Phó Thủ tướng đề nghị NHNN tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng bền vững của nền kinh tế; tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn. Cùng với đó, tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán vàng, chống đầu cơ vàng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại (phân khúc thấp) phù hợp với nhu cầu thị trường; nghiên cứu, triển khai các giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng làm giá, đầu cơ, lũng đoạn thị trường bất động sản.

LÂM NGUYÊN