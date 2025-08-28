Tập đoàn CTP tìm hiểu đầu tư vào Gia Lai

Ngày 28-8, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn CTP tại Hà Lan do ông Remon Vos (CEO Tập đoàn CTP) dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai sau khi sáp nhập. Thời gian qua, tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp với nhiều phương thức vận tải đa dạng. Trong đó, tỉnh đang nâng cấp cảng biển nước sâu Quy Nhơn để đáp ứng việc tiếp nhận tàu hàng trọng tải lớn từ các tuyến hàng hải quốc tế qua biển Đông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm cho CEO Tập đoàn CTP. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Hiện Gia Lai chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm một cảng biển nước sâu tại Phù Mỹ với tổng vốn khoảng 6.000 tỷ đồng, có khả năng tiếp nhận tàu 200.000 tấn. Tỉnh cũng đang mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát để đón máy bay thân rộng, đồng thời chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Với hạ tầng giao thông đồng bộ, trong tương lai gần, Gia Lai sẽ trở thành cửa ngõ giao thương hàng hóa của khu vực Tây Nguyên và “tam giác phát triển” Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Gia Lai có thế mạnh về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ cảng biển. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển và năng lực của Tập đoàn CTP. Ông Phạm Anh Tuấn tin tưởng đây sẽ là cơ sở quan trọng để hai bên tìm kiếm các dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn công tác Tập đoàn CTP. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Tại buổi làm việc, ông Remon Vos đánh giá cao tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và giới thiệu tổng quan về CTP - tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp - logistics, hiện sở hữu hơn 5 triệu m² diện tích cho thuê, hoạt động tại trên 10 quốc gia.

Ông Remon Vos bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn các chính sách phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của Gia Lai, đồng thời mời lãnh đạo tỉnh sang thăm và làm việc tại châu Âu.

Cảng Quy Nhơn có vị thế chiến lược quan trọng của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, xúc tiến khảo sát thực tế để xác định các dự án hợp tác cụ thể, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Gia Lai và Tập đoàn CTP.

HOÀNG DƯƠNG