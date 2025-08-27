Thêm nhà bạt, điểm phát nước, bánh miễn phí cho người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Theo đó, các nhà bạt dã chiến đã được lắp đặt tại 5 vị trí, gồm: vườn hoa Tây Sơn (ở phường Hoàn Kiếm); vườn hoa Lê Trực (ở phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (ở phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (ở phường Ba Đình).
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp với UBND các phường trên tổ chức trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.
Cùng với đó, để tiếp sức cho các khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cùng nhân dân và du khách, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí thêm 40 điểm phát nước uống, sữa, bánh và nhu yếu phẩm miễn phí phục vụ người dân đến xem diễu binh, diễu hành trong ngày sơ duyệt 27-8, tổng duyệt 30-8 và lễ chính thức 2-9.
Các điểm phát nước uống, nhu yếu phẩm được bố trí dọc suốt các tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường các cấp phát nước uống, đồ ăn. Cùng với đó là lực lượng thường trực, sẵn sàng tiếp ứng theo từng khung giờ hoạt động cao điểm.