Thêm nhà bạt, điểm phát nước, bánh miễn phí cho người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Ngày 27-8, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc phục vụ nhân dân, du khách tới xem cuộc sơ duyệt diễu binh, diễu hành của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai lắp dựng thêm 10 nhà bạt dã chiến.

Theo đó, các nhà bạt dã chiến đã được lắp đặt tại 5 vị trí, gồm: vườn hoa Tây Sơn (ở phường Hoàn Kiếm); vườn hoa Lê Trực (ở phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (ở phường Giảng Võ); sân Ga Hà Nội (ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (ở phường Ba Đình).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp với UBND các phường trên tổ chức trông coi các nhà bạt; bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; thực hiện tháo dỡ sau khi kết thúc sự kiện.

539745141_1177600691076390_4219568943230204569_n.jpg
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dựng thêm nhà bạt dã chiến gần với khu vực Quảng trường Ba Đình để phục vụ nhân dân tới xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Cùng với đó, để tiếp sức cho các khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cùng nhân dân và du khách, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí thêm 40 điểm phát nước uống, sữa, bánh và nhu yếu phẩm miễn phí phục vụ người dân đến xem diễu binh, diễu hành trong ngày sơ duyệt 27-8, tổng duyệt 30-8 và lễ chính thức 2-9.

c7c2171651955bda0e6dc7f08ad256d0.jpg
Danh sách 40 điểm phát nước uống, đồ ăn miễn phí phục vụ nhân dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở Hà Nội
536834706_1175195154650277_6730317596618616755_n.jpg
Một điểm phát nước uống, đồ ăn miễn phí phục vụ người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Các điểm phát nước uống, nhu yếu phẩm được bố trí dọc suốt các tuyến phố trung tâm, mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, vệ sinh môi trường các cấp phát nước uống, đồ ăn. Cùng với đó là lực lượng thường trực, sẵn sàng tiếp ứng theo từng khung giờ hoạt động cao điểm.

QUỐC LẬP

