Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xác định tác nhân gây sụt lún tại TPHCM

Ngày 29-8, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Những kết quả mới nhất về quan trắc lún bề mặt tại TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long”.

PSG-TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM trình bày tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi hội thảo, PSG-TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhận định, sụt lún bề mặt đất tại TPHCM đã là một thực tế khách quan hiện hữu mà thành phố cần phải đối diện và có giải pháp ứng phó lâu dài.

Theo PSG-TS Lê Trung Chơn, dù diễn ra từ từ nhưng hậu quả của sụt lún đất kết hợp với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, triều cường gia tăng sẽ gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, việc theo dõi thường xuyên, mô phỏng, dự báo sụt lún mặt đất để đưa ra giải pháp thích nghi là hết sức cần thiết.

Để ứng phó hiệu quả với sụt lún, TPHCM cần xây dựng hệ thống giám sát và dự báo sụt lún nền đất một cách thường xuyên, áp dụng công nghệ hiện đại, nhằm hỗ trợ chính quyền đưa ra quyết sách phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát triển bền vững.

Chuyên gia trình bày nghiên cứu khoa học về sụt lún đất tại TPHCM. Ảnh: Thanh Hiền

Theo nhóm nghiên cứu sụt lún đất tại TPHCM giai đoạn 2006-2020 bằng kỹ thuật phân tích InSAR, tốc độ lún hiện nay bình quân trên toàn thành phố khoảng 2-5cm mỗi năm.

Riêng những khu vực có nền địa chất yếu, tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún có thể lên tới 7 đến 8cm mỗi năm.

"Qua đó, chúng tôi đề xuất TPHCM cần xây dựng hệ thống thông tin mô phỏng và dự báo sụt lún đất để hỗ trợ ra quyết định giúp chính quyền có những giải pháp nhanh chóng, thích hợp, chính xác, nâng cao năng lực quản lý góp phần quản lý đô thị một cách hiệu quả, thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững", PSG-TS Lê Trung Chơn nói thêm.

THANH HIỀN