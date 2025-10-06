Vụ tàu dầu nước ngoài tông chìm tàu cá: Tìm thấy thi thể chủ tàu cá

Tối 6-10, thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) cho biết, thi thể ông Ng.Tr.U.(SN 1976, trú xã Đề Gi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019 TS bị tàu nước ngoài tông chìm ở vùng biển Khánh Hòa, đã được tìm thấy vào trưa cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương, thi thể chủ tàu Ng.Tr.U. được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60m ngoài biển. Trong đêm nay (6-10), thi thể ông U. sẽ được đưa về bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. "Xã đã cử cán bộ đến hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân", lãnh đạo UBND xã Đề Gi cho biết.

Đối với 10 thuyền viên được cứu sống, người thân đã vào tỉnh Khánh Hòa để đón về địa phương.

Sở Chỉ huy lâm thời tỉnh Gia Lai triển khai phương án tìm kiếm tàu cá, ngư dân mất tích trên biển

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 4-10, khi đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná (Ninh Thuận) khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá BĐ 83019 TS (11 thuyền viên) bị tàu chở dầu mang quốc tịch Hàn Quốc (hành trình Nam - Bắc) tông trúng.

Sau cú va chạm mạnh, tàu cá phát tín hiệu cấp cứu và tàu BV 95869 TS đã kịp thời tiếp cận, cứu được 10 thuyền viên, riêng thuyền trưởng U. mất tích, tàu bị chìm hoàn toàn.

Đáng chú ý, theo lời kể của các ngư dân, sau khi gây tai nạn, tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc vẫn tiếp tục hành trình, không dừng lại cứu hộ.

Liên quan vụ việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã đề xuất UBND tỉnh thông báo và trao đổi với Cục Hàng hải (Bộ GTVT) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh phối hợp nắm thông tin liên quan tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc để xử lý.

NGỌC OAI