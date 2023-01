WHO khuyến cáo biện pháp phòng ngừa Covid-19 dịp tết

Ngày 17-1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã có khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trong khuyến cáo, WHO nêu rõ, Tết Nguyên đán là dịp để sum vầy, vì vậy đừng để những cuộc hẹn ngày tết trở thành dịp lây nhiễm dịch bệnh.

WHO nhấn mạnh, cùng với việc đi tiêm mũi nhắc lại vaccine Covid-19, mọi người đừng quên việc tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ khác như: thường xuyên vệ sinh tay với nước và xà phòng; đeo khẩu trang nơi đông người và trên phương tiện công cộng; che miệng khi ho, hắt hơi; cách ly ở nhà nếu mắc Covid-19 để bảo vệ những người khác và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế. Cùng với đó, WHO cũng đưa ra khuyến cáo về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn đồ ăn thừa để lâu, luôn rửa sạch tay trước khi ăn. Uống bia, rượu có kiểm soát, nên ăn trước khi uống rượu, bia cũng như lên kế hoạch di chuyển trước và sau khi uống, tự biết giới hạn của bản thân và đặc biệt là nhất là không lái xe sau khi uống rượu bia.

- Ngày 17-1, Sở Y tế TPHCM tổ chức diễn tập tình huống giả định xuất hiện biến thể phụ mới và có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nặng tăng cao trên địa bàn thành phố tại Bệnh viện dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TPHCM).

Tại buổi diễn tập, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, cùng với diễn tập tình huống giả định nói trên, sở cũng đã chuẩn bị 100 giường hồi sức, 100 máy thở, 100 monitor, 2 máy X-quang di động cho mọi tình huống đồng thời huy động thiết bị ngay khi dịch bệnh tăng cao. Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố tăng cường nhân lực phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 13 do Bộ Tư lệnh TPHCM điều động và nhân lực đảm bảo an ninh trật tự do UBND huyện Bình Chánh điều động. Mặt khác, Sở Y tế thành phố cũng huy động nhóm chuyên viên phụ trách công tác nhận định tình hình và diễn tiến dịch Covid-19, nhóm chuyên gia hỗ trợ tư vấn từ xa, nhóm điều phối và chuyển người bệnh nặng về Bệnh viện dã chiến số 13, nhóm hỗ trợ nhân lực và công tác hậu cần…

Giám đốc Sở Y tế TPHCM khuyến cáo, mặc dù tình hình mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay đang ở mức thấp và trên 98% người dân có hệ miễn dịch cộng đồng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, trong đó có sự xuất hiện của các biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh, vì thế người dân đặc biệt không chủ quan. “Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Y tế thành phố tổ chức 45 điểm tiêm vaccine Covid-19 xuyên tết để phục vụ người dân”, BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.