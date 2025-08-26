Chuyên gia cảnh báo: Phía Bắc mưa lớn kéo hết tháng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 và dải hội tụ nhiệt đới, nhiều khu vực ở phía Bắc nước ta sẽ có mưa to kéo dài đến hết tháng 8 này.

Clip ông Nguyễn Xuân Hiển cảnh báo mưa kéo dài ở phía Bắc nước ta

Chiều nay 26-8, ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thông tin: bão số 5 đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng trong đêm qua và hôm nay tại nhiều tỉnh ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Người dân Hà Nội bì bõm dắt xe chết máy trên dòng nước ngập sáng 26-8

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió Đông Nam ở độ cao 5.000m, mưa diện rộng sẽ tiếp diễn ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ.

Trong đó, mưa tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng Bắc bộ cùng các tỉnh Lào Cai, Tây Sơn La, Nam Phú Thọ với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi vượt 200mm.

Đại lộ Thăng Long ở Hà Nội biến thành sông ngày 26-8

Một cây xà cừ đổ đè bẹp một ô tô trên đường Trần Phú (Hà Nội) sáng 26-8

Đá lở do mưa sáng nay 26-8 ở Văn Bàn (tỉnh Lào Cai)

Miền núi phía Bắc đang mưa to do hoàn lưu bão số 5

Ông Nguyễn Xuân Hiển cũng cảnh báo, tình trạng mưa gió ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ còn kéo dài từ nay đến cuối tháng 8. Nguyên nhân là do dải hội tụ nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và sau đó là khu vực Bắc bộ (bao gồm các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên).

PHÚC HẬU