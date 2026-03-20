Giá xăng dầu tăng mạnh, có mặt hàng tăng gần 8.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ đêm 19-3, có mặt hàng tăng gần 8.000 đồng/lít. Liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng mạnh trở lại dù trích chi Quỹ bình ổn, có mặt hàng hiện có giá gần 36.000 đồng/lít

Tối 19-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường nội địa, áp dụng từ 23 giờ ngày 19-3. Kỳ này, liên bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 3.000 - 4.000 đồng/lít (kg) tùy từng mặt hàng. Trong đó, xăng sinh học và xăng không chì có mức chi 3.000 đồng/lít; dầu diesel và dầu hỏa là 3.000 đồng/lít; dầu mazut là 3.000 đồng/kg.

Sau khi quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, từ 23 giờ ngày 19-3, giá bán lẻ tối đa được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 27.177 đồng/lít, tăng 3.673 đồng/lít; xăng RON95-III 30.690 đồng/lít, tăng 4.115 đồng/lít; dầu diesel 33.420 đồng/lít, tăng 5.395 đồng/lít; dầu hỏa 35.926 đồng/lít, tăng 7.994 đồng/lít; dầu mazut 22.189 đồng/kg, tăng 2.528 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 10-3-2026, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu trở lại sau hơn 3 năm không sử dụng. Mức chi phổ biến 4.000 đồng/lít đối với xăng và 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel nhằm hạn chế đà tăng giá. Trước đó, quỹ này hầu như không được trích chi sử dụng trong từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026.

Theo Bộ Công thương, các mức giá cơ sở mới được áp dụng đến trước kỳ công bố kế tiếp. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định hiện hành. Bộ Công thương sẽ kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung và xử lý vi phạm nếu có.

PHÚC VĂN

