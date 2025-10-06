Đà Nẵng và Le Havre ký kết thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị

Ngày 6-10, tại Tòa thị chính thành phố Le Havre (Cộng hòa Pháp), ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre, đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thành phố.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ngài Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre, đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thành phố

Buổi lễ ký kết diễn ra trong không khí trọng thị, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, lãnh đạo thành phố Le Havre cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp Pháp.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre, đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thành phố

Bản ghi nhớ mở ra chương hợp tác mới giữa Đà Nẵng và Le Havre trên nhiều lĩnh vực như: phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và cảng biển, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, việc ký kết thiết lập quan hệ ở cấp độ địa phương giữa Đà Nẵng và Le Havre mang ý nghĩa quan trọng. Sự kiện này không chỉ thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của chính quyền TP Đà Nẵng mà còn hứa hẹn tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng chụp ảnh với Thị trưởng và Phó thị trưởng thành phố Le Havre

Tại buổi hội kiến, ông Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre, bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời nhấn mạnh sự kiên trì và nỗ lực của Le Havre trong suốt hai năm qua kể từ chuyến thăm Đà Nẵng của ông nhằm xúc tiến mối quan hệ song phương.

Về phía Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, giới thiệu khái quát định hướng phát triển, không gian đô thị và tiềm năng kinh tế mới của Đà Nẵng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, khởi nghiệp sáng tạo và du lịch biển. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn hai bên sớm cụ thể hóa bản ghi nhớ thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững giữa hai địa phương.

Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác của TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Đức Dũng và ông Trần Nam Hưng dẫn đầu đã có chương trình gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ sở giáo dục tại Le Havre, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp hàng hải, logistics, thương mại và đào tạo đại học.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đánh giá cao sự quan tâm của các đơn vị tại Le Havre, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường kết nối với các đối tác tại Đà Nẵng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển trung tâm tài chính.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, đoàn đại biểu TP Đà Nẵng cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại đây, lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ xúc tiến quan hệ giữa Đà Nẵng và Le Havre, đồng thời kết nối các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức Pháp đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, du lịch và khoa học – công nghệ.

NGUYÊN KHÔI - ĐINH QUANG