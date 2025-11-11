Thuốc điều trị ung thư của Nga được lưu hành tại Việt Nam

Ngày 11-11, Bộ Y tế thông tin về việc Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho thuốc Pembroria do Nga sản xuất có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh ung thư.

Thuốc Pembroria điều trị nhiều loại bệnh ung thư do Nga sản xuất được lưu hành ở Việt Nam

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đáng chú ý, theo thông tin từ đơn vị đăng ký lưu hành thuốc, thuốc Pembroria có chỉ định điều trị cho nhiều loại bệnh ung thư, như: ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...

Cục Quản lý Dược yêu cầu sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, công ty phải định kỳ 3 tháng/lần cập nhật tiến độ triển khai nghiên cứu lâm sàng theo dõi tính sinh miễn dịch pha III và nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung cập nhật dữ liệu theo dõi tính sinh miễn dịch pha III khi thời gian nghiên cứu kết thúc.

Theo thống kê, tại Việt Nam ước tính mỗi năm có hơn 180.400 ca mắc mới và trên 120.180 ca tử vong do ung thư. Trong đó, nhiều nhất là ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng với tỷ lệ mắc mới và tử vong gia tăng theo từng năm. điều trị ung thư hiện có các phương pháp như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc đích, liệu pháp miễn dịch... và các loại thuốc thế hệ mới.

NGUYỄN QUỐC