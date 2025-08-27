Siêu thị tăng tốc nguồn hàng phục vụ Quốc khánh 2-9

Hàng loạt siêu thị ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM... đang đồng loạt tăng nguồn hàng và chuẩn bị các chương trình giảm giá, trang trí phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Tăng cung, đẩy mạnh giảm giá

Hệ thống WinMart và WinMart+ đã đưa về lượng hàng dự trữ ở mức cao. Đại diện Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp WinCommerce (đơn vị quản lý hệ thống WinMart và WinMart+) cho biết, điểm nhấn năm nay là chương trình “Đại lễ tưng bừng – Mừng tiệc siêu khủng” với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều mặt hàng từ ngày 26-8 đến 5-9; ưu đãi 20% dành cho hội viên khi mua rau sạch WinEco và thịt MEATDeli – những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng vì có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Người tiêu dùng mua sắm dịp Quốc khánh tại hệ thống WinMart

Không chỉ WinMart, các hệ thống bán lẻ khác cũng đang có nhiều hoạt động nổi bật. MM Mega Market đã triển khai chương trình “Quốc khánh vàng – Tự hào dân tộc” với hơn 2.000 sản phẩm giảm giá sâu. AEON và Lotte Mart mở rộng khung giờ hoạt động. GO! và Big C cũng giảm 45% nhiều đặc sản Việt.

Tại TPHCM, Saigon Co.op tổ chức “Lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2025”, trưng bày hơn 160 sản phẩm OCOP đến từ khắp các vùng miền, kèm nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị cũng đồng loạt đẩy mạnh tiêu dùng xanh, giới thiệu các sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc, triển khai các chương trình thanh toán không tiền mặt với nhiều ưu đãi đi kèm.

Các hoạt động tăng cung và tăng khuyến mãi dịp này không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá hợp lý trong suốt kỳ nghỉ.

Hòa chung và lan tỏa tinh thần yêu nước

Không chỉ tập trung cung ứng hàng hóa bình ổn giá, các siêu thị và chuỗi bán lẻ lớn nhỏ tại Hà Nội, TPHCM… cũng đang tất bật chuẩn bị không gian trưng bày, trang trí màu sắc, tăng trải nghiệm cho hoạt động mua sắm. Hòa chung không khí đón mừng 80 năm Quốc khánh, gần 4.200 siêu thị và cửa hàng WinMart và WinMart+ trên cả nước đã đồng loạt khoác lên sắc đỏ – vàng rực rỡ, mang đến không gian mua sắm đậm chất tự hào dân tộc.

Những món đồ, quà tặng và sản phẩm mang cờ Tổ quốc tại hệ thống siêu thị WinMart dịp lễ Quốc khánh 2-9

Đại diện WinCommerce cho biết, trong dịp này, tại Hà Nội, “Trạm WinMart+ Yêu nước” đặt dọc các tuyến đường diễu binh diễu hành sẽ dành tặng hàng ngàn chai nước miễn phí cho người dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Hiện tại, nhiều hệ thống bán lẻ khác tại Hà Nội và TPHCM cùng các nhãn hàng đã kéo dài thời gian phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng thời tung ra các combo hàng hóa tiện lợi cho gia đình đi chơi hoặc du lịch dịp lễ này.

Khắp nơi treo cờ Tổ quốc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Bộ Công thương yêu cầu không để hàng hóa tăng giá Trong bối cảnh cả nước hân hoan đón mừng đại lễ, một số nơi ở phía Bắc nước ta đang có mưa to, ngập lụt do tác động hoàn lưu bão số 5. Cơ quan chức năng dự báo thiên tai có thể ảnh hưởng nhịp sống, giá cả thị trường và khả năng cung ứng hàng hóa tại những khu vực này. Trước tình hình trên, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị 12 địa phương (gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Các Sở Công thương đôn đốc doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, thương nhân xăng dầu chủ động dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm... cùng các mặt hàng thiết yếu khác, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập. Các đơn vị cũng cần phối hợp hệ thống siêu thị điều chuyển hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng cung ứng khi thiên tai xảy ra.

PHÚC HẬU