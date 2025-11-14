Quảng Ngãi: Bàn giao đường Quân Dân, giúp người dân đi lại thuận tiện

Lễ bàn giao công trình

Clip người dân đi lại trên đường Quân Dân

Tuyến đường dài khoảng 500m, gồm đường và cầu, bề rộng từ 1,5m đến 1,8m. Công trình được khởi công ngày 2-11 và hoàn thành sau 10 ngày, với cao điểm có đến 300 người tham gia góp sức; thường trực là 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, số còn lại là lực lượng dân quân tự vệ xã và người dân địa phương. Trân trọng tình cảm gắn bó giữa quân và dân trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, xã Ngọc Linh quyết định đặt tên tuyến đường là đường Quân Dân.

Đường Quân Dân được bàn giao, giúp người dân đi lại an toàn

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), cho biết, ngoài giúp dân làm đường, đơn vị còn hỗ trợ địa phương khơi thông nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường, khu dân cư, khu sản xuất; hiện đang rà soát những phần việc còn lại để tiếp tục hỗ trợ người dân, dự kiến ngày mai, khi hoàn tất, đơn vị sẽ rút quân.

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 phát biểu

Ông A Dứa, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) cho biết, tuyến đường hoàn thành đã giúp bà con thoát khỏi cảnh cô lập, đi lại an toàn, con em đến trường thuận lợi hơn. Người dân cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đồng bào ổn định cuộc sống.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh phát biểu tri ân lực lượng Sư đoàn 10

Như đã phản ánh, sáng 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng sau tiếng nổ lớn, làm đứt tuyến giao thông chính, gây cô lập hoàn toàn 5 thôn với khoảng 400 hộ dân, 1.700 khẩu trong nhiều ngày.

HỮU PHÚC